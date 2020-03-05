Bahar Kalkanı Harekatı şehitleri, törenle uğurlandı.

Elazığlılar, kahraman hemşehrisi için hep birlikte saf tuttu

Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun, 26 yaşındaydı. Barışın tesisi ve huzur için başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevliydi.

İdlib'de Esed rejiminin hain saldırısında şehit düştü.

Şehit Ragip Soylu Coşkun için memleketi Elazığ Mevlana Camii'nde tören düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Törene, şehidin ailesi, yakınları, yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Elazığlılar, kahraman hemşehrisi için hep birlikte saf tuttu.

Kılınan namazın ardından şehidin naaşı, Baskil ilçesine bağlı Karaali Köyü Mezarlığına defnedildi.

[Fotoğraf: AA]

Denzili'de binlerce kişi şehidini uğurladı

İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman, 23 yaşındaydı. İdlib'de rejim askerlerinin saldırısında şehit oldu.

Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman için de memleketi Denizli'de tören vardı.

[Fotoğraf: AA]

Binlerce kişi, şehide son görevini yerine getirmek için Denizli Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camii avlusunu doldurdu.

Şehit Armağan Akman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Asri Mezarlığı Şehitliği'ne defnedildi.

[Fotoğraf: AA]