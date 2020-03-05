İdlib şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
İdlib'de rejim askerlerinin hain saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun ile İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman, memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.
Bahar Kalkanı Harekatı şehitleri, törenle uğurlandı.
Elazığlılar, kahraman hemşehrisi için hep birlikte saf tuttu
Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun, 26 yaşındaydı. Barışın tesisi ve huzur için başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevliydi.
İdlib'de Esed rejiminin hain saldırısında şehit düştü.
Şehit Ragip Soylu Coşkun için memleketi Elazığ Mevlana Camii'nde tören düzenlendi.
Törene, şehidin ailesi, yakınları, yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Elazığlılar, kahraman hemşehrisi için hep birlikte saf tuttu.
Kılınan namazın ardından şehidin naaşı, Baskil ilçesine bağlı Karaali Köyü Mezarlığına defnedildi.
Denzili'de binlerce kişi şehidini uğurladı
İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman, 23 yaşındaydı. İdlib'de rejim askerlerinin saldırısında şehit oldu.
Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman için de memleketi Denizli'de tören vardı.
Binlerce kişi, şehide son görevini yerine getirmek için Denizli Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camii avlusunu doldurdu.
Şehit Armağan Akman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Asri Mezarlığı Şehitliği'ne defnedildi.