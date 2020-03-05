Bin 363 şüpheli vakadan pozitif çıkan olmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün Türkiye'de şimdilik görülmediğini belirtti. Koca, "Bulaşıcılığı önlemek için yurtdışından gelenler evde 14 gün kendisini izole etsin" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Bakan Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili Türkiye'deki son durum hakkında şu bilgileri verdi:
- Şüpheli bulunup numune alınan vaka sayısı 1363, bunlardan pozitif çıkan hiçbir vaka olmadı.
- (Koronavirüs) devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık
- Çin'de kaynak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı.
- Bulaşıcılığı önlemek için vatandaşımız bu dönem yurt dışına mümkün mertebe çıkmasın, gidenler evde 14 gün kendisini izole etsin.
-Avrupa'da her geçen gün ağırdan alınan tedbirler giderek bizi, ülkemizi risk altına sokmakta
-Umreden dönenler sağlık taramasından geçiriliyor. Herhangi bir pozitif vaka bulunmadı.
Bakan Koca, İstanbul'a yolcusuz dönen THY Singapur uçağının mürettebatının ilk muayenelerinde hastalık bulgusuna rastlanmadığını bildirdi.
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