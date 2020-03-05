Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Singapur'da koronavirüs tanısı konan yolcunun Fransız vatandaşı olduğunu belirtti.

Bu kişinin Londra'dan Singapur'a giden transit bir yolcu olduğunu ifade eden Koca, "Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır" dedi.