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Singapur uçağının mürettebatına koronavirüs karantinası
[Fotoğraf: AA ]
Sağlık Bakanı Koca, Singapur'da Kovid-19 tanısı konan Fransız yolcunun bulunduğu uçağın yolcusuz döndüğünü, mürettebatın 14 gün gözetim altında olacağını söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Singapur'da koronavirüs tanısı konan yolcunun Fransız vatandaşı olduğunu belirtti.
Bu kişinin Londra'dan Singapur'a giden transit bir yolcu olduğunu ifade eden Koca, "Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır" dedi.
Etiketler: son dakika koronavirüs salgın koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 5 Mart 2020 Perşembe 15:33
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