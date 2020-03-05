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Fransa'da hızlı tren kazası: 21 yaralı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Fransa'nın Strazburg şehrinden Paris'e giden Ulusal Demir Yolları Şirketine (SNCF) ait hızlı trenin raydan çıkması sonucu 21 kişi yaralandı.
Bas Rhin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 348 yolcunun bulunduğu Strazburg-Paris seferini yapan hızlı tren, Saverne kasabasında raydan çıktı.
Olayda biri ağır 21 kişi yaralandı. Yolcuları tahliye çalışmaları devam ediyor.
SNCF'ten yapılan açıklamada, ağır yaralanan makinistin helikopterle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Etiketler: fransa hızlı tren Paris Strazburg tren Tren kazasıSon Güncelleme: 5 Mart 2020 Perşembe 13:48
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