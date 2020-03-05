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Antalya'da hortum teknelerin halatlarını kopardı
Antalya’nın Kaş ilçesinde çıkan hortum, marinadaki teknelerin halatını kopardı. O anlar kameralara yansıdı.
Antalya'nın Kaş İlçesinde meydana gelen hortum korkuttu.
Saat 14:45 sıralarında denizde meydana gelen hortum, Bucak deniz denilen Kaş Setur Marina'ya doğru ilerledi.
[Fotoğraf: İHA]
Marinadaki 3 teknenin halatını koparan hortum, marina içindeki çöp kutularını ve sandalyeleri devirdi.
Marina yetkilileri yaklaşık bir dakika süren hortumun ardından tekneleri yerine bağladı.
Etiketler: Kaş Hortum antalya haberleriSon Güncelleme: 5 Mart 2020 Perşembe 17:27
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