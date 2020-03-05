Haber Giriş: Kaynak: AA
Burdur'da şiddetli rüzgar cami minaresinin külahını yerinden söktü
[Fotoğraf: AA]
Burdur'un Karamanlı ilçesinde, şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle köy camisinin minaresinde hasar oluştu.
Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı Manca köyünde, şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Köydeki caminin minaresinin külahı yerinden söküldü ve asılı kaldı.
[Fotoğraf: AA]
Ayrıca rüzgar nedeniyle bir taziye çadırı da uçarak telefon tellerine takıldı. Köylüler, tellere takılan çadırı kendi imkanlarıyla indirdi.
Köy muhtarı Ahmet Özeren, zarar gören ve tehlike oluşturan minare için Karamanlı Belediyesi itfaiye ekiplerine bilgi verdiklerini söyledi.
Etiketler: Manca köyü camii minare burdur haberleri karamanlıSon Güncelleme: 5 Mart 2020 Perşembe 20:05
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