Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da market yangını
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Fatih'te 4 katlı binanın en alt katında bulunan markette yangın çıktı. Yangın, yarım saatlik çalışmaların ardından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Sümbül Efendi Mahallesi Eski Sarayönü Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın girişindeki markette çıktı.
Kapalı olan marketin içindeki alevleri gören mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Sokağa giden ekipler, yangına müdahale etti.
Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında market içinde hasar meydana geldi.
Etiketler: yangın market yangını İstanbul fatihSon Güncelleme: 6 Mart 2020 Cuma 01:10
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