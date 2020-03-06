Sümbül Efendi Mahallesi Eski Sarayönü Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın girişindeki markette çıktı.

Kapalı olan marketin içindeki alevleri gören mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Sokağa giden ekipler, yangına müdahale etti.

Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında market içinde hasar meydana geldi.