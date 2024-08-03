Yurdun birçok noktasında Filistin'e destek yürüyüşü

Şehit İsmail Haniye'yi anmak ve Filistin'e destek için yüzlerce kişi sokağa döküldü.

Bursa'da binlerce kişi Ulu Cami önünde toplandı.

"Hepimiz Heniyye'yiz, hepimiz Gazze'yiz. Ölmedik dipdiriyiz" pankartıyla yürüyüşe geçen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geldi.

Burada, İsmail Heniyye ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

[Fotoğraf: AA]

Eskişehir'de sağlık çalışanları Gazze için sessiz yürüyüşlerini sürdürdü

Hamamyolu Caddesi'ndeki Yediler Parkı'ndan yürüyüşe başlayan grup, kortej halinde Adalar mevkiine kadar ilerledi.

Grup adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Dr. Mehmet Başayiğit, geçen çarşamba İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin küresel protesto çağrısıyla dünyanın pek çok yerinde eylemlerin gerçekleştirildiğini söyledi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgedeki saldırılarını sürdürdüğünü hatırlatan Başayiğit, "Siyonist zalimler, emzikli bebekten ak saçlıya kadar nefes alan her canlının katledilmesini kendilerine hak görmektedir. Küresel güçlerin yuvalandığı devletler ise onları alkışlarla ülkelerinde ağırlamış, zulme açıktan destek vermiş, insan hakları ve medeniyet iddiaları konusundaki iki yüzlülüklerini bir kez daha ortaya koymuşlardır" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Zonguldak

Filistin'e destek vermek ve İsrail'i telin etmek amacıyla kentteki sendikaların üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Madenci Anıtı'nda başlayan yürüyüşte İsrail aleyhine slogan atan ve 10 aydır saldırılar altında yaşayan Gazzelilere destek veren pankartlar taşıyan eylemciler, Zonguldak Valiliği önüne ulaştı.

[Fotoğraf: AA]

Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Ağrı

Ağrı'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto edildi.

Sivili Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve vatandaşlar, eski Van Caddesi üzerinde bulunan Meydan Camisi önünde bir araya geldi.

Buradan sloganlar atarak yürüyüşe başlayan vatandaşlar, Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüdü.

[Fotoğraf: AA]

Caddede grup adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Ağrı Şube Başkanı Fevzi Mağal, İsrail'in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştirdiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'de 40 bin kişiyi katlettiğini belirten Mağal, "100 binden fazla kardeşimiz de yaralı. Gazze şeridinde ayakta kalmış tek bir şehir, tek bir mahalle kalmadı. İnsanların sığınabilecekleri tek bir güvenli nokta bile yok. Gazze’de daracık bir alana hapsedilmiş 3 milyon insan bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor." diye konuştu.

Program yapılan duanın ardından sona erdi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta sosyal medya üzerinden organize olan grup, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasını ve Filistin'e yönelik saldırıları kınamak için Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Grup adına açıklama yapan Rüveyda Alber, Heniyye'nin suikast sonucu şehit edilmesinden derin bir üzüntü duyduklarını söyledi.

İsrail'in Filistin'de soykırıma devam ettiğini, insani, hukuki, vicdani ve ahlaki değerleri tanımadan sivilleri ve bebekleri katlettiğini anlatan Alber, şöyle konuştu:

"Bizler konforlu hayatlarımıza devam ederken Gazze halkı bombalanmaya ve açlıktan ölmeye devam ediyor. Gazze halkı Allah'a imanın en güzel örneğini sergiliyor. Onlar tüm dünyaya Allah'a teslimiyetin ve İslam ahlakının en güzel halini gösteriyorlar."

Gazze'nin onurlu direnişine ses olmaya devam edeceklerini ve yalnız bırakmayacaklarını kaydeden Alber, "Gündem ne kadar değişirse değişsin bizim için gündem Gazze'dir, Filistin'dir. Oturduğumuz, kalktığımız her yerde Gazze'yi konuşmaya ve anlatmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın ardından Filistin'e destek için dua edildi.

Şanlıurfa

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması Şanlıurfa'da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde düzenlenen etkinlik kapsamında Ali Şelli Parkı'nda toplanan vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle Rabia Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında vatandaşlar tekbir getirdi, sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Yürüyüş sonrası Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kilis

Kilis Sivil Dayanışma Platformu üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına tepki gösterdi.

Katılımcılar tekbir getirerek İsrail aleyhine sloganlar attı.

Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Malatya

Malatya'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

3 Ağustos Cumartesi günü, tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini, Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek olmak için meydanlara inmeye çağıran daha sonra İran'da suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin çağrısına kulak verenler yürüyüş yaparak İsrail'i lanetledi.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar atarak, İnönü Caddesi Malatyapark önündeki meydanda toplandı.

Burada tekbir getiren kalabalık, Filistin direnişinin simge isimlerini andı.

Konya

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Mevlana Meydanı'ndaki tarihi ⁠Sultan Selim Camisi önündeki gösteri, Filistin şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Göstericiler, "Kahrolsun siyonizm", "Aksa özgürleşecek", "Katil Netanyahu", "intikam intikam" sloganları attı, Filistin ve Türk bayrakları taşıdı.

Meydana kurulan platformda, Filistin bayrağı üzerinde Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin resmi yer aldı.