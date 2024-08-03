Hatay ve Bilecik'te orman yangını

Antakya ilçesinin Uzunalıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, 4 helikopter, 2 söndürme uçağı, 20 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 5 su tankı ve iş makineleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.
Bölgede etkili olan rüzgar, ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor.
Bilecik'in merkeze bağlı Kızıldamlar köyünün Kurtbaşı mevkiindeki zirai alanda anız yakılması sebebiyle çıkan yangın, yakınlardaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, alevleri çok sayıda arazözün yardımıyla kontrol altına almaya çalışıyor.