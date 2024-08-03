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Türkiye
AA 03.08.2024 17:40

Hatay ve Bilecik'te orman yangını

Hatay'ın Antakya ilçesinde ve Bilecik'in merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde anızda başlayarak ormana sıçrayan yangınlara müdahale sürüyor.

Hatay ve Bilecik'te orman yangını
[Fotograf: AA]

Antakya ilçesinin Uzunalıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, 4 helikopter, 2 söndürme uçağı, 20 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 5 su tankı ve iş makineleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

Bölgede etkili olan rüzgar, ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor.

Anızda başlayan yangın ormana sıçradı

Bilecik'in merkeze bağlı Kızıldamlar köyünün Kurtbaşı mevkiindeki zirai alanda anız yakılması sebebiyle çıkan yangın, yakınlardaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, alevleri çok sayıda arazözün yardımıyla kontrol altına almaya çalışıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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Bilecik Hatay Orman Yangını
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