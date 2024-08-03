Açık 31.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 03.08.2024 16:52

Yüzme bilmeyen gazeteci 3 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Erzurumlu gazeteci Murat Genç, bölgede temaslarda bulunan Azerbaycanlı diplomat Şahin Aliyev'i gezdirirken, Tortum Şelalesi'nde meydana gelen bir olayda üç kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Erzurum'da bir kadın ve çocuğu, dengesini kaybederek Tortum Şelalesi'ne düştü.

Suya girerek kadını ve çocuğu kurtarmayı başaran Erzurumlu gazeteci Murat Genç, o sırada onları kurtarmaya çalışan ve boğulmak üzere olan üçüncü bir erkeği de suyun içinden çekip çıkardı.

Dünyanın en büyük dördüncü şelalesi olan Tortum Şelalesi'nde yaşanan bu olayda, kimsenin burnu bile kanamadı.

Jandarma ekiplerinin müdahalesi

Kısa sürede olay yerine gelen Jandarma ekipleri, Murat Genç ve kurtardığı üç kişiyi güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı.

Olayın ardından yapılan kontrollerde, kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi vrildi.

ETİKETLER
Erzurum Boğulma
Sıradaki Haber
Hatay'da orman yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:07
Haniye'ye düzenlenen alçak suikastın detayları açıklandı
19:21
MİT'ten PKK’nın Avusturya yapılanmasına büyük darbe
18:29
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bazı istasyonları arasında seferler yapılamıyor
19:39
Ayasofya Meydanı'nda büyük Filistin mitingi
19:00
Soykırımcı İsrail, Filistinlilerin sığındığı okulu hedef aldı: 10 ölü
17:42
Hatay'da orman yangını
Binlerce kişi Gazze için Ayasofya Meydanı'nı doldurdu
Binlerce kişi Gazze için Ayasofya Meydanı'nı doldurdu
FOTO FOKUS
Yüzme bilmeyen gazeteci 3 kişiyi boğulmaktan kurtardı
Yüzme bilmeyen gazeteci 3 kişiyi boğulmaktan kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ