Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 00:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yurda yasa dışı yollardan giren 82 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 82 Afganistan uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yabancı uyrukluların bulunduğu otobüsün kente geleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Hilvan-Siverek kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan otobüste, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 82 Afganistan uyruklu yakalandı.
Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Yabancı uyrukluların, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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