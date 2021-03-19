Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 23:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Muş'ta toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı.
Muş Valiliği kararla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Terör örgütlerine müzahir kesimlerce operasyonlar bahane edilerek toplantı ve gösteri yürüyüşleri gerçekleştirilebileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği belirtildi.
Güvenlik güçlerinin ülke genelinde ve sınır dışında terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarının devam ettiği anımsatılan açıklamada, halkın yoğun yaşadığı yerler hedef seçilerek gerçekleştirilecek sansasyonel eylemlerle kamu düzeni ile halkın can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceğinin değerlendirildiği vurgulandı.
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