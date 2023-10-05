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Türkiye
DHA 05.10.2023 03:19

Yurda sokulmak istenen 21 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Türkgözü Gümrük Kapısı’ndan giriş yapan bir tırda yapılan aramada yurda kaçak yollardan sokulmak istenen 21,4 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Yurda sokulmak istenen 21 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Türkgözü Gümrük Müdürlüğü sahasına gelen bir TIR, polis giriş ve gümrük tescil işlemlerinde şüphe çekmesi üzerine X-ray tarama hangarına alınarak kontrolden geçirildi.

Yapılan kontrollerde yasal yükün üzerine koyulmuş şekilde koliler içerisinde gümrüklenmiş değeri 21 milyon olan çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Araç sürücüsüne, kaçak eşyayı yurda sokmak suçundan işlem başlatıldı

Posof Kaymakamı Emrah Akduman, "Emeği geçen arkadaşları tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum" dedi. 

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