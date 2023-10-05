Yurda sokulmak istenen 21 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Türkgözü Gümrük Müdürlüğü sahasına gelen bir TIR, polis giriş ve gümrük tescil işlemlerinde şüphe çekmesi üzerine X-ray tarama hangarına alınarak kontrolden geçirildi.

Yapılan kontrollerde yasal yükün üzerine koyulmuş şekilde koliler içerisinde gümrüklenmiş değeri 21 milyon olan çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Araç sürücüsüne, kaçak eşyayı yurda sokmak suçundan işlem başlatıldı

Posof Kaymakamı Emrah Akduman, "Emeği geçen arkadaşları tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum" dedi.