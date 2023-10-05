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Türkiye
DHA 05.10.2023 01:57

Petshopta çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu

İstanbul Maltepe'deki bir petshopta çıkan yangında farklı türlerdeki çok sayıda hayvan telef oldu.

Petshopta çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu
[Fotograf: DHA]

Altayçeşme Mahallesi Adalı Sokak'ta bulunan petshopta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Petshoptaki kafesleri dışarıya çıkaran itfaiye görevlileri dumanı tahliye etti.

Petshopta çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu

Petshopta farklı türlerdeki çok sayıda kuş ve balığın telef olduğu görüldü.

Mahalle sakinleri hayvanların kurtarılamamasından dolayı üzüntülerini dile getirdi.

Polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemeleri sürüyor.

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