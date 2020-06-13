Haber Giriş: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 93 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale açıklarında Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen 93 sığınmacı kurtarıldı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, 2 lastik botla Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.
Yunan sahil güvenlik unsurlarının, Türk kara sularına geri ittiği farklı ülkelere mensup sığınmacılardan 47'si Babakale, 46'sı ise Kadırga açıklarında tespit edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Kıyıya çıkarılan 93 kişi, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi.
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