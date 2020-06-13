Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbullular Belgrad Ormanı'na akın etti
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında doğa ile baş başa kalmak isteyen İstanbullular, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta sonunda da Belgrad Ormanı'nı tercih etti.
Belgrad Ormanlarına sabah saatlerinden itibaren İstanbul'lular ilgi gösterdi.
Havanın kapalı olmasına rağmen ağaç altlarını dolduran İstanbullular öğlen saatinin gelmesiyle mangalları yakınca Belgrat ormanlarının üzerinde duman tabakası oluştu.
[Fotoğraf: DHA]
İstanbulluların akını sonrasında orman içindeki otoparklarda yer kalmayınca vatandaşlar, araçlarını orman yolları kenarlarına çekti. Bölgedeki hareketlilik havadan görüntülendi.
Yakınlan manganlardan yükselen dumanlar orman üzerinde sis perdesi olustururken, orman yollarının kenarları otomobillerle doldu.
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