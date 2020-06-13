Tartıştığı kadını sokak ortasında öldürdü. Yakalanmamak kıyafet değiştirdi. Ama sadece iki gün kaçabildi.

Olay, 5 Haziran'da Ankara'da yaşandı. Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kadın tabancayla öldürüldü. Katil zanlısı suç aletini olay yerinin yakınlarına atıp kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar özellikle olay yeri bölgesinde yoğunlaştı. 50 kilometrelik bölgedeki 159 güvenlik kamerasından görüntüler alındı. 780 dakikalık görüntü titizlikle incelendi.

Görüntülerde katil zanlısının yakalanmamak için kıyafet değiştirdiği tespit edildi. Güzergahlar çıkarıldı. 60 saatlik kaçış sonunda zanlı olay yerine 40 kilometre uzaklıktaki bir evde yakalandı.

Katil zanlısı emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf etti ve suç aletini para karşılığında aldığını söyledi. Ardından silah satıcısı da gözaltına alındı. Her ikisi de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.