Kalabalık aile ziyaretleri, gizli yapılan nişan törenleri. Koronavirüs kurallarına uymamanın bedeli ağır oldu. Gözardı edilen her tedbir, vaka sayısını arttırdı. Şanlıurfa ve Batman'da risk yeniden yükseldi.

Kontrollü sosyal hayata geçilmesi Şanlıurfa'da rehavete neden oldu. Pozitif vaka sayısı hızla yükseldi, can kayıpları yaşandı.

Son 12 günde 137 adreste 14 günlük karantina tedbiri uygulanmaya başladı.

Şanlıurfa için risk 10 gün öncesinden daha fazla. Vali Abdullah Erin de uyarıda bulundu. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamasını,,akraba ve komşu ziyaretlerinin ertelenmesini istedi.

Batman

Batman'da da benzer durum yaşandı. Bayram sonrası vaka sayısında düşüş olması beklendi. Ancak tam tersi oldu.

Batman Valisi Hulusi Şahin, "İstanbul ve diğer büyük şehirlerden vatandaşlarımızın Batman’a gelmesinden ve evlerde gizlice yapılan nişan ve benzeri törenlerden kaynaklandığını değerlendiriyoruz.” dedi.

Vatandaşlara uyarılar yapıldı. Maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları hatırlatıldı.