Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen ilçedeki Madavans Vadisi ve Ahlat Sazlıkları'nın turizme kazandırılması hedefleniyor.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kararla koruma altına alınan ve içinde onlarca kuş türünün yaşadığı Ahlat Sazlığı'nın, aynı zamanda Türkiye’nin önemli kuş cennetlerinden biri olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Ahlat'ın tarih ve doğal bütünlüğü ile bir destinasyon alanına dönüştüğünü ve buna özellikle ilçede herkesin özel hassasiyet gösterdiğini ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

"Kültürel mirasımızla birlikte güzel bir şekilde bütünleşecek"

"Çok sayıda kuş türünün hayat bulduğu bu sazlık aynı zamanda Türkiye’nin önemli kuş cennetlerinden biridir. Bu karar, halkımızı ziyadesiyle mutlu etmiştir. Cumhurbaşkanımıza buradan tüm ilçem adına şükranlarımızı arz ediyorum. İlçemiz aynı zamanda kültür turizmi, tarih ve inanç turizmiyle beraber bir diğer kapsamda doğa güzelliği ile ilgili bir zenginliği de yakalamış durumdadır. Öyle zannediyorum ki hem zooloji alanında çalışan hem botanik anlamda çalışan bilim adamlarını da belli bir süre sonra bu bölgeye taşıyacaktır. Buradaki kararın kapsamı gayet geniştir. Özellikle de arasında Harabeşehir dediğimiz bir mevkiyi de değerlendirirsek müthiş bir destinasyon alanına dönüşüyor. Bu da kültürel mirasımızla birlikte güzel bir şekilde bütünleşecek."