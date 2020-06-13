Bartın'da uyuşturucu operasyonları emniyet ekipleri tarafından hız kesmeden devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Ulus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, suç örgütüne üye olmak, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarını işledikleri iddiasıyla İstanbul ve Ulus ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

12 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

[Fotoğraf: DHA]

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol tedbiriyle salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği ayrı bir uyuşturucu operasyonunda da 5 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, bir zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.