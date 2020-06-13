Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da falez plajları kapılarını açıyor
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da koronavirüsle mücadele sürecinde en sakin günlerini yaşayan falez plajları, ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Plajlarda salgın tehdidine karşı tüm önlemler alınıyor.
Falez sahil bandında ahşap platformlar üzerine kurulu plajlarda, Covid-19 tedbirleri kapsamında düzenlemeye gidildi.
Plajdaki şezlonglar ikili setler halinde sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi, şezlong sayısı yarıya indirildi.
[Fotoğraf: AA]
Hijyen kuralları çerçevesinde kumaş, yıkanabilir ve silinebilir minderler kullanılmayacak. Plajda duş sistemleri de değiştirilip pedalla çalışır hale getirildi. Sahilde çalışanlar ise sürekli maskeli olarak turistlere hizmet verecek.
Girişlerin ücretsiz olduğu falez plajlarında, şezlong ve şemsiye kullanmak isteyenler ücret ödeyecek.
Etiketler: antalya haber antalya falez plajlarıSon Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 14:09
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