Falez sahil bandında ahşap platformlar üzerine kurulu plajlarda, Covid-19 tedbirleri kapsamında düzenlemeye gidildi.

Plajdaki şezlonglar ikili setler halinde sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi, şezlong sayısı yarıya indirildi.

[Fotoğraf: AA]

Hijyen kuralları çerçevesinde kumaş, yıkanabilir ve silinebilir minderler kullanılmayacak. Plajda duş sistemleri de değiştirilip pedalla çalışır hale getirildi. Sahilde çalışanlar ise sürekli maskeli olarak turistlere hizmet verecek.

Girişlerin ücretsiz olduğu falez plajlarında, şezlong ve şemsiye kullanmak isteyenler ücret ödeyecek.