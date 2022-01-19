Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 21:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 38 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 38 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekipler yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir Yunanistan
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