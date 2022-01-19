Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 21:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yolda yürüyen adama sokak köpekleri saldırdı
[Fotoğraf: İHA]
Sokak köpeklerinin yeni bir saldırı görüntüleri daha ortaya çıktı. Bakırköy sahilinde yürüyüş yapan bir kişi 6 köpeğin saldırısına uğradı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Olay, dün Bakırköy-Ataköy Sahili'nde meydana geldi. Sahil yolunda tek başına yürüyüşe çıkan kişi, kaldırımda yürüdüğü sırada başıboş gezen köpeklerin saldırısına uğradı.
Etrafını saran köpeklerin saldırısında yaralanan adam, kurtulmak için kendisini yola attı.
Ezilme tehlikesi de geçiren adama yardım etmeye çalışan bir kişi saldıran köpekleri olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.
Tekrar saldırmaya başlayan köpekleri görünce yoldan geçen araçlardan birisine binmek isteyen adamı hiçbir sürücü almadı. Yaralanan adam, 10 gün rapor aldı.
Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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