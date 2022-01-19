Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 19:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, can salındaki 5 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Muğla'da, Sahil Güvenlik ekipleri, Datça ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 5 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna aldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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