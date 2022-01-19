Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 18:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Öğrencilere karne hediyesi götüren Off-Road ekine kar engeli
[Fotoğraf: TRT Haber]
Erzurum'da öğrencilere karne hediyesi götüren Erzurum Macera Off-Road ekibinin araçları kara saplandı. O anlar konvoyda bulunan TRT Haber ekibi tarafından görüntülendi.
Erzurum'da “Minik Eller Üşümesin” projesi kapsamında kırsaldaki öğrencilere karne hediyesi götüren Macera Off-Road konvoyuna kar ve tipi geçit vermedi.
Pasinler ilçesinde araçları kara saplanan Macera Off-Road ekibi, büyük uğraşlar sonunda araçlarını çıkarabildi.
O anlar konvoyda bulunan TRT Haber ekibi tarafından görüntülendi.
Etiketler: Erzurum Hava Durumu Kar Yağışı
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