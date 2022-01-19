Kastamonu merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki Çatalzeytin ilçesinde, denizle bulutların birleşmesi güzel görüntüler oluşturdu.

İlçe sakinleri, ilk defa böyle bir görüntüyle karşılaştıklarını söyledi.

O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.