Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 18:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kastamonu'da bulutlar denizle birleşti
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kastamonu'da alçalan bulutların denizle birleştiği an güzel görüntü oluşturdu. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Kastamonu merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki Çatalzeytin ilçesinde, denizle bulutların birleşmesi güzel görüntüler oluşturdu.
İlçe sakinleri, ilk defa böyle bir görüntüyle karşılaştıklarını söyledi.
O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Karadeniz Bölgesi Kastamonu
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