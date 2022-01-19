Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda trafik kontrollü sağlanıyor: Uzun araç kuyruğu oluştu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksadığı Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde uzun araç kuyruğu meydana geldi. Zaman zaman ulaşımın sağlanamadığı güzergahta, ekiplerin çalışmasının ardından trafik kontrollü sağlanıyor.
Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle D-100 karayolu İstanbul istikameti tırların geçişine kapanmıştı.
Zaman zaman ulaşım sağlanamayan güzergahta, ekiplerin çalışmasının ardından trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
Bolu'da çok sayıda araç yolda kaldı.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 19, 2022
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli tırların kalması sonucu İstanbul yönü trafiğe kapandı. https://t.co/t58F5vtRpe pic.twitter.com/itSSMQ2ysJ
Öte yandan D-100 kara yolunun Abant kavşağı ile kent merkezi arasında Ankara ve İstanbul yönünde de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayan tırlar ulaşımı aksattı. Güzergahta uzun araç kuyruğu oluştu.
Karayolları ve trafik ekipleri, trafik akışının normal seyrinde sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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