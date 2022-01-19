Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle D-100 karayolu İstanbul istikameti tırların geçişine kapanmıştı.

Zaman zaman ulaşım sağlanamayan güzergahta, ekiplerin çalışmasının ardından trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Bolu'da çok sayıda araç yolda kaldı.



Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli tırların kalması sonucu İstanbul yönü trafiğe kapandı. https://t.co/t58F5vtRpe pic.twitter.com/itSSMQ2ysJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 19, 2022

Öte yandan D-100 kara yolunun Abant kavşağı ile kent merkezi arasında Ankara ve İstanbul yönünde de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayan tırlar ulaşımı aksattı. Güzergahta uzun araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ve trafik ekipleri, trafik akışının normal seyrinde sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.