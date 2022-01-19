Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle D-100 karayolu İstanbul istikameti tırların geçişine kapatıldı.

Bolu'da çok sayıda araç yolda kaldı.



Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli tırların kalması sonucu İstanbul yönü trafiğe kapandı. https://t.co/t58F5vtRpe pic.twitter.com/itSSMQ2ysJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 19, 2022

Etkisini artıran kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri D-100 karayolu Elmalık kavşağında tırları geri döndürerek Bolu Dağı yönüne gitmelerine izin verilmiyor.

Yoğun kar nedeniyle D-100 karayolunun her iki yönünde de ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Düzce/Kaynaşlı mevkisinde kar yağışının etkisiyle mahsur kalan sürücüleri AFAD ekipleri kurtarıyor.