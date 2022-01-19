Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 16:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü trafiğe kapandı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli tırların kalması sonucu İstanbul yönü trafiğe kapandı. Ekiplerce araçları kurtarma çalışması başlatıldı.
Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle D-100 karayolu İstanbul istikameti tırların geçişine kapatıldı.
Bolu'da çok sayıda araç yolda kaldı.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 19, 2022
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli tırların kalması sonucu İstanbul yönü trafiğe kapandı. https://t.co/t58F5vtRpe pic.twitter.com/itSSMQ2ysJ
Etkisini artıran kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri D-100 karayolu Elmalık kavşağında tırları geri döndürerek Bolu Dağı yönüne gitmelerine izin verilmiyor.
Yoğun kar nedeniyle D-100 karayolunun her iki yönünde de ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Düzce/Kaynaşlı mevkisinde kar yağışının etkisiyle mahsur kalan sürücüleri AFAD ekipleri kurtarıyor.
Etiketler: Kar Yağışı Son Dakika Ulaşım
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