KGM'den yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışıyla mücadele edilen ve kapanan yolların son durumu paylaşıldı.

Açıklamada, 446 kar mücadele merkezinde 10 bin 916 makine-ekipman ve 12 bin 645 personel ile kar mücadelesi çalışmalarının yürütüldüğü ifade edilerek, çalışmalarda kullanılmak üzere 540 bin ton tuz, 340 bin metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 8 bin ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisi ile 700 ton ürenin karla mücadele merkezlerinde depolandığı kaydedildi.

Çalışmalar anlık trafik monitörler üzerinden takip ediliyor

Yollarda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 822 kilometre kar siperi yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuş olan karla mücadele merkezinde, güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden takip edilmektedir. Kameralar aracılığıyla Genel Müdürlükten ve bölge merkezlerinden hava ve yol durumları izlenmektedir. Bütün karla mücadele aracı kameralarla ve araç takip sistemleri ile takip edilmekte, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda müdahale edilip ilgililerle koordinasyon sağlanmaktadır."

Açıklamada, bugün saat 12.30 itibarıyla Türkiye'deki güncel yol durumuna ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"- Ankara-İstanbul Yolu’nda trafik, İstanbul yönünde açık ve akıcı devam etmektedir. Ankara yönünde ise Çaydurt-Yeniçağa kavşakları arasında 5 kilometre boyunca konvoy oluşmuş olup, trafik ağır hareket etmektedir. Düzce ve Sakarya valilikleri ile koordineli olarak bu kesimde tır geçişine izin verilmemektedir. Konvoyun 2-3 saat içerisinde eritilmesi planlanmakta olup, trafiğin eritilmesiyle, yol tır geçişlerine de açılacaktır. Bu kesim dışında Ankara yönündeki trafik açık ve akıcıdır. Bölgede yoğun kar yağışı devam etmekte ve gece 24.00'e kadar sürmesi beklenmektedir.

- Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Nurdağı- Narlı Kavşağı arası, Gaziantep-Kuzey Kavşağı-Gaziantep Batı Kavşağı arası, Nizip Kavşağı-Gaziantep Doğu Kavşağı arası ulaşıma kapatılmıştır.

• TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu’nun Gaziantep ili otoyol kesiminde; toplam 20 araç ve 20 personel ile çalışmalar devam etmektedir.

• Van-Tatvan Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

• Bingöl-Diyarbakır Yolu saat 08.35 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.

• Arapgir-Kemaliye Yolu 08.20 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.

• Arapgir Divriği yolu ulaşıma kapatılmıştır.

• Bitlis Van Yolu 10.45 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.

• Van Gürpınar 10.45 itibarıyla yolu ulaşıma kapatılmıştır.

• Muş Tatvan Yolu 10.00 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.

• Kağızman Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

• Bitlis-Muş Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

• Şırnak-Eruh Yolu ulaşıma kapatılmıştır."

Açıklamada, Ankara-İstanbul, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Ankara-Konya-Antalya, Ankara-Bursa, Ankara-Sivas-Erzincan, Ankara-Kayseri-Malatya-Elazığ, İstanbul-Edirne, Karadeniz Sahil Yolu, Ankara-Kastamonu başta olmak üzere önemli yol kesimlerinin ise trafiğe açık olduğu belirtildi.

AFAD’dan yapılan açıklamada ise mahsur kalan vatandaşlara yardım ulaştırılması ve kapalı bulunan yolların açılması için AFAD koordinasyonunda Karayolları, Jandarma, 112, Belediye, İl Özel İdare, Türk Kızılay, UMKE ekiplerinin çalışmaları dün geceden bu yana aralıksız devam ettiği belirtildi.

Türk Kızılay tarafından yoğun kar yağışından etkilenen bölgelerdeki 13 farklı noktada, 102 personel/gönüllü ve 34 araç ile beslenme ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların yürütüldüğü duyuruldu.