Bingöl'de, merkeze bağlı Topraklı mezrasında yüksek ateşi bulunan 1,5 yaşındaki Emel Haseni'yi hastaneye götüremeyen ailesi, yetkililerden yardım istedi.

Yoğun tipi ve kar nedeniyle bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli sevk edildi.

Ekipler bebeği hastaneye yetiştirdi

Zorlu hava şartlarına rağmen köye giden ekipler, 1 saat süren çalışma sonucu bebeği hastaneye ulaştırdı.

Ekipler ayrıca Bingöl-Diyarbakır kara yolunda mahsur kalan 3 hastayı da hastaneye yetiştirdi.

Baba Envar Haseni, ekiplere teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Yardıma geldiler, çok hastaydı. Çok memnun olduk" dedi.

"Bugün 3 hastamızı kurtardık"

Bingöl UMKE sorumlusu Hasan Akkuş da yoğun karın etkili olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bugün 3 hastamızı kurtardık. Merkezimize düşen ihbarda, 2 gündür yüksek ateşi olan Suriye uyruklu bir çocuğu kurtarmak için UMKE olarak seferber olduk. Bu durumlarla ilgili ilimizde tam ve yarım paletli ambulanslarımızı hazır bulunduruyorduk. Her türlü olumsuzluğa karşı da hazırlıklarımız tamam."