Gaziantep'te yoğun kar yağışı etkili oldu. 3 ayda yağması beklenen kar 24 saatte yağınca kentte hayat durma noktasına geldi.

Tarsus-Adana -Gaziantep Otoyolu uzun süre ulaşıma kapandı. Mahsur kalan araçları kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Otoyolda kalanlara kumanya dağıtıldı. Mahsur kalan bin 780 araç ve 2 bin 800 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Sağlık sorunu olan ve hastaneye giderken kara yakalanan 186 kişi hastaneye ulaştırıldı.

Belediye ve jandarma ekipleri de sahadaydı. Kara yoluyla ulaşılamayan noktalara ise Milli Savunma Bakanlığı'nın 2 helikopteri ile kumanya bırakıldı.

TOMA'lar da yolların açılması için çalışmalara destek verdi.

Yoğun kar nedeniyle trafiğe kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı kısmında trafik kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

"Devletin tüm organlarıyla yoldaki tedbirlerimizi sürdürüyoruz"

Gaziantep Valisi Davut Gül, Otoyol boyunca karların temizlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların büyük oranda tamamlandığını ifade eden Gül, "TAG Otoyolu'nda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor. Bölgede arkadaşlarımızın kar temizliği de devam ediyor. İnşallah kısa zamanda tüm karı kaldırıp güvenli sürüş imkanı sağlayacağız" dedi.

Vali Gül, bölgede yer yer tipinin etkili olduğunu vurgulayarak, "Tipi nedeniyle otoyol boyunca da tedbirler sürüyor. Devletin tüm organlarıyla yoldaki tedbirlerimizi sürdürüyoruz. Yola çıkma noktasında vatandaşlarımızın duyarlı davranışlarını sürdürmesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.