Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 19:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de 39 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'de düzenlenen operasyonda bir araca gizlenmiş 39 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Emniyet ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçede bir araçta arama yapan ekipler, marşpiyel kısmına gizlenmiş 39 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.
Sürücü gözaltına alındı.
Etiketler: Hakkari Narkotik Uyuşturucu
Son Haberler
- 20:34
- 20:29
- 19:58
- 20:31
- 19:49
Sıradaki Haber
Muğla'da 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz