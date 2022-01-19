Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 20:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aralarında husumet bulunan sağlık personeline saldırı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Diyarbakır'da hastaneye gelen 2 kişi, aralarında husumet bulunan eczane personelini silahla yaraladı.
Diyarbakır'da, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine gelen kar maskeli 2 kişi, daha önce aralarında husumet bulunan hastanenin eczanesinde çalışan G.D.'ye silahla ateş ettikten sonra kaçtı.
Saldırıda ayağından ve dizinden yaralanan eczane çalışanı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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