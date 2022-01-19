Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 21:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Van’da yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler, belediye karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
Van'ın Özalp ilçesinde, taşımalı eğitim gören öğrencilerin minibüsü, yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kaldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen karla mücadele ekipleri, minibüsü, bulunduğu yerden çıkardı.
Ekiplerin yolu açmasıyla, öğrenciler ilçeye 25 ve 32 kilometre uzaklıktaki Bağrıaçık, Yarımağıl ve Elaçmaz mahallelerindeki evlerine ulaştırıldı.
Etiketler: Eğitim Hava Durumu Kar Yağışı Van
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