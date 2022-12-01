Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 22:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında can sallarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki can salındaki 27 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
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