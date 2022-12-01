Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 19:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da iki aile arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada, aynı aileden B.K, D.K, C.K. ve E.K yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Etiketler: Diyarbakır
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