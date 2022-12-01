Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 18:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadesi kullanıldı.
Etiketler: PKK/YPG Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
'Çay Kültürü' UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz