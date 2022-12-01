Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da 12,5 kilo uyuşturucu yakalandı
[Fotograf: TRT Haber]
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde durdurulan tırda, 12,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'dan Ankara'ya uyuşturucu madde nakledileceği bilgisini aldı.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Gölbaşı ilçesi Ankara-Niğde otobanında, bir otomobil ile bir tırı durdurdu.
İçinde gazlı bez bulunan kolileri taşıyan tırın, çekici kısmındaki yatak bölümünde, narkotik köpekleri "İda" ve "Toma" ile yapılan aramada, 12,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Tırın öncüsü olduğu belirtilen otomobilin sürücüsü H.İ.P. ile tırda bulunan M.P. ve eşi F.P. gözaltına alındı. H.İ.P'nin, M.P'nin ağabeyi olduğu belirlendi.
Etiketler: Ankara Narkotik Uyuşturucu
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