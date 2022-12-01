Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Datça'da heyelan: Ulaşım aksadı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Datça ilçesinde sağanak sonrası iki farklı noktada meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolu kısa süreli ulaşıma kapandı.
Muğla'nın Datça ilçesinde yağış etkili oldu. Yağışın ardından 200 metre aralıklarla meydana gelen 2 heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Datça Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardında kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı.
Son Haberler
- 18:29
- 18:23
- 18:33
- 18:18
- 18:15
Sıradaki Haber
Başkentte gastronomi şöleni
Yükleniyor lütfen bekleyiniz