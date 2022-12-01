Rize Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile iki hasta nakli gerçekleştirildi.

Kalp rahatsızlığı bulunan ve Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde ilk tedavisi yapılan erkek hasta, tedavisinin devamı için Ankara'dan havalanan ambulans uçakla Rize-Artvin Havalimanı'na getirildi.

77 yaşındaki hasta, burada hazır bekletilen ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji bölümüne nakledildi.

Kalp krizi sonrası gelişen beyin hasarı nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi tamamlanan 39 yaşındaki erkek hasta, ambulansla Rize-Artvin Havalimanı'na, buradan da Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla ileri tedavisi yapılması için İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine gönderildi.