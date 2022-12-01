Eskişehir'de Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda son 15 günde düzenlenen operasyonlarda "hırsızlık, kasten yaralama, adam öldürme, gasp, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" gibi suçlardan aranan 129 kişi yakalandı.

Gözaltına alınanlardan 39'u emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.