Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiği ve terör örgütü ile iltisaklı olduğunu tespit ettiği 5 şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan emniyetin paylaştığı görüntülerde, polis ekiplerinin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlemesi ve şüphelilerin yakalanıp emniyete götürülmesi yer alıyor.