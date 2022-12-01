Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
[Fotograf: TRT Haber]
Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiği ve terör örgütü ile iltisaklı olduğunu tespit ettiği 5 şüpheliyi operasyonla yakaladı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan emniyetin paylaştığı görüntülerde, polis ekiplerinin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlemesi ve şüphelilerin yakalanıp emniyete götürülmesi yer alıyor.
Etiketler: Gaziantep Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK
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