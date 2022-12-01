Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 15:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Muğla'da sağanak ve heyelan: Yol ulaşıma kapandı
[Fotograf: İHA]
Muğla’nın Datça ilçesinde etkili olan yağış sebebiyle heyelan meydana geldi. Toprak kayması sebebiyle yol da ulaşıma kapandı. İddiaya göre alt yapısı olmadan asfaltlanan yolda yağmur sonrası ulaşımda yaşanan sıkıntılara vatandaşlar çözüm istiyor.
Datça Betçe mevkiinde sağanak sonrası 5 mahalleye ulaşım sağlayan yolda heyelan ve çökmeler meydana geldi.
Ulaşıma kapanan yolun tekrar açılması için ekipler çalışma başlattı.
Sındı, Yaka, Yazı, Cumalı ve Mesudiye Mahallelerine ulaşımı sağlayan yolda her yağmur sonrası aynı durumun yaşandığını belirten mahalle sakinleri, bölgede alt yapı çalışması olmadan asfaltlama çalışması yapıldığını, yolun kısa bir süre içerisinde tekrar bozulduğunu belirterek şikayetlerini dile getirdi.
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