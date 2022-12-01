Datça Betçe mevkiinde sağanak sonrası 5 mahalleye ulaşım sağlayan yolda heyelan ve çökmeler meydana geldi.

Ulaşıma kapanan yolun tekrar açılması için ekipler çalışma başlattı.

Sındı, Yaka, Yazı, Cumalı ve Mesudiye Mahallelerine ulaşımı sağlayan yolda her yağmur sonrası aynı durumun yaşandığını belirten mahalle sakinleri, bölgede alt yapı çalışması olmadan asfaltlama çalışması yapıldığını, yolun kısa bir süre içerisinde tekrar bozulduğunu belirterek şikayetlerini dile getirdi.