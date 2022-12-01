Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 14:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Niğde'de tırdan 5 milyon 500 bin makaron çıktı
Niğde'de kaçakçılığa geçit verilmiyor. Ekiplerin durdurduğu bir tırda 5 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir tırı durdurdu.
Tırın dorsesinde gümrük kaçağı 5 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Niğde Makaron Kaçakçılık
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