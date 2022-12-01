Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 14:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara'da hayvan yüklü kamyon devrildi
[Fotograf: İHA]
Ankara'nın Akyurt ilçesinde büyükbaş hayvan yüklü kamyon devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.
Ankara'nın Akyurt ilçesinde büyükbaş hayvan yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi.
Kamyonun kazasında bulunan hayvanlar caddeye savrulurken, yaralanan sürücü ambulansla Akyurt Devlet Hastanesine götürüldü.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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