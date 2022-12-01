Ömrünü tamamlamış canlı ağaçların gövdesine açılan yaraya asit pasta uygulaması yapılarak üretilen ve kimya endüstrisinden talep gören doğal bir ürün olan reçine, Bartın'daki çam ormanlarının değerini artırıyor. Orman varlığı yönünden zengin bir kent olan Bartın'da, odun dışı orman ürünlerinin de değerlendirilmesine önem veriliyor.

Yüksek katma değerli niş pazarlarda (dar bir tüketici grubunun istek ve gereksinmelerine göre bölümlenmiş pazarlar) değerlendirilen reçineler, bu alanda yurt dışına olan bağımlılığı azaltarak ülke ekonomisine katkı sunuyor.

Bartın Orman İşletme Müdürlüğünce gerçekleştirilen ihale sonrası merkeze bağlı Topluca köyündeki çam ağaçlarından nisandan bu yana elde edilen 40 ton reçine, kimya endüstrisinden talep görüyor.

İlk olarak, ağaç gövdesindeki reçinenin alınacağı bölge soyularak düzleştiriliyor. Daha sonra gövdede yer seviyesinden 20 santimetre yükseklikte açılan küçük kesiğin altına sıcağa dayanıklı şeffaf torba zımbalanıyor.

Kesik yarasının üzerine asit pasta uygulanarak reçine kanallarının ağzı açığa çıkarılıyor. Böylece yaradan akan reçine 15-20 gün boyunca torbanın içinde birikiyor. Torbaya dolan reçineler, görevliler tarafından toplandıktan sonra hava almayan bidonlarda depolanarak işlenmek üzere işletmelere gönderiliyor.

"Hedefimiz yalnızca hammadde üretimi değil, reçinenin ülkemizde işlenerek değerlendirilmesidir"

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, odun dışı orman ürünlerinin günümüzde daha fazla önem kazandığını, orman köylüsüne alternatif gelir kaynağı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Bayraktaroğlu, hedeflerinin hammadde üretiminin yanı sıra reçinenin ülkede işlenerek değerlendirilmesi için çalışma yaptıklarını kaydetti.

Reçine toplama çalışmalarının, idari müddetinin sonuna gelmiş ormanlarda yapıldığını vurgulayan Bayraktaroğlu, Bartın'daki ormanlardan nisan ayından bu güne kadar 40 ton çam reçinesi üretildiğini belirtti.

Bayraktaroğlu, reçinenin büyük bölümünün yurt dışından ithal edildiğine dikkati çekerek bu alanda dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla gerçekleştirilen üretimle milli ekonomiye katkı sağlandığını ifade etti.

"İlerleyen dönemde üretimi yaygınlaştırmayı düşünüyoruz"

Reçine üretimi yapan işletmenin sorumlusu Barış Çetin de bu yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 bin ağaçta çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Çetin, 2023'te üretimi 44 bin ağaca çıkararak verimi artırmayı planladıklarını aktararak "Reçine boya, kozmetik gibi 200 alanda kullanılmaktadır. Ülkemiz bunu dışarıdan ithal ediyor. Bu ithalatı önlemek ve buradaki halka, köylüye iş imkanı sağlamak için Türkiye'de üretimlere birkaç yıldır başlamış bulunmaktayız. 8-10 ilde üretim çalışmalarımız devam etmektedir. İlerleyen dönemde de yaygınlaştırmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Reçine üretiminin yaklaşık 7 ay sürdüğünü anlatan Çetin, "Bunun ilk ayında, yani mart ayında ağaçlarımızı elimizdeki makinelerle kızıllatıyoruz. Daha sonra nisanda poşet takmaya başlıyoruz. Poşetleri taktıktan sonra her ağacın dibinde 15-17 gün aralığında sağım işlemi ile üretim yapıyoruz." ifadelerini kullandı.