İstanbul'da scooterlar artık daha yavaş gidecek. Sürücüler, 20 kilometreden fazla hız yapamayacak.

Sayıları her gün artan elektrikli scooterlarla ilgili İstanbul'da yeni düzenleme yapıldı.

UKOME’de alınan kararla hız limiti düşürüldü.

Hız limiti 25 kilometreden 20'ye düşürüldü

Son dönemde kazalarla gündeme gelen elektrikli scooterlarda aşırı hız istenmeyen sonuçlara neden olabiliyor. İşte o kazaların önüne geçilebilmesi için İstanbul'daki paylaşımlı scooterlarda hız limiti saatte 25 kilometre hızdan yirmi kilometre hıza düşürüldü.

Scooterlarla ilgili hız kararına yayalar da destek verdi..

Hız limiti kararı, firmalar üzerinden kiralanan scooterlarda geçerli.