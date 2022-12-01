Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 13:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da scooter düzenlemesi: Hız sınırı 20 km'ye düşürüldü
[Fotograf: AA]
Üst üste yaşanan kazalarla gündeme gelen elektrikli scooterlara ilişkin İstanbul’da düzenleme yapıldı. Hız limiti saatte 25 kilometreden 20 kilometreye düşürüldü.
İstanbul'da scooterlar artık daha yavaş gidecek. Sürücüler, 20 kilometreden fazla hız yapamayacak.
Sayıları her gün artan elektrikli scooterlarla ilgili İstanbul'da yeni düzenleme yapıldı.
UKOME’de alınan kararla hız limiti düşürüldü.
Hız limiti 25 kilometreden 20'ye düşürüldü
Son dönemde kazalarla gündeme gelen elektrikli scooterlarda aşırı hız istenmeyen sonuçlara neden olabiliyor. İşte o kazaların önüne geçilebilmesi için İstanbul'daki paylaşımlı scooterlarda hız limiti saatte 25 kilometre hızdan yirmi kilometre hıza düşürüldü.
Scooterlarla ilgili hız kararına yayalar da destek verdi..
Hız limiti kararı, firmalar üzerinden kiralanan scooterlarda geçerli.
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