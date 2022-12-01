Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 16:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İzmir-İstanbul Otoyolu'nda kaza: 2 ölü, 2 yaralı
İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Manisa bölümünde sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti biri ağır 2 kişi de yaralandı.
İzmir-İstanbul Otoyolunun Saruhanlı-Akhisar bölümünün 15. kilometresinde bir otomobil otomobil, Ali T.'nin kullandığı tırın dorsesine arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilin yarısı tırın altında kalırken kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve emniyet güçleri sevk edildi.
Otomobildeki 4 kişiden 2'si olay yerinde hayatını kaybederken biri ağır 2 yaralı da Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası İzmir İstanbul
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