İzmir-İstanbul Otoyolunun Saruhanlı-Akhisar bölümünün 15. kilometresinde bir otomobil otomobil, Ali T.'nin kullandığı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin yarısı tırın altında kalırken kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve emniyet güçleri sevk edildi.

Otomobildeki 4 kişiden 2'si olay yerinde hayatını kaybederken biri ağır 2 yaralı da Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.