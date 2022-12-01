Gaziantep'in baklavası, Hatay'ın künefesi, Şanlıurfa'nın çiğ köftesi gibi bu şehirlere özel çeşitli coğrafi işaretli ürünler tanıtılarak satışa sunuluyor.

Fuarın ilk gününde ziyaretçiler, künefe içinde altın bulma gibi çeşitli yarışmalarla eğlenceli vakit geçirme imkanı buldu.

Şölenin organizasyon ortaklarından Seyhan Zencir, ulusal gastronomi lezzetlerini Başkente getirdiklerini belirterek, şölende yaklaşık 100'den fazla firmanın ve 160'a yakın standın olduğunu söyledi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinden gelen esnaf Fatih Özdemir, fuar alanına getirdikleri ürünlerin tamamına yakınının kendi bahçelerinde yetiştiğini ve organik olduğunu söyledi.

Özdemir, standında bulunan Hatay'a özgü nar ekşisi, baharat çeşitleri, salça ve zeytinyağı fiyatlarının uygun olduğunu belirterek, "En uygun fiyatlarla müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Esnaf Raif Esmer ise "Antakya'dan Ankaralılara çok doğal ve güzel ürünler getirdik. Tüm Ankaralılar gelsin, en güzelini en uyguna alsın istiyoruz. Antakya'da ne kadara satıyorsak burada da aynı fiyata satıyoruz. İstiyoruz ki tüm insanlar bundan yararlansın." diye konuştu.

Fuarda sunulan ürünleri çok beğendiklerini belirten ziyaretçiler, Ankaralılara bu fuara katılma önerisinde bulundu.

Gastronomi Şöleni, 4 Aralık'a kadar gezilebilecek.