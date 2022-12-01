Serik'in Çakallık ve Kadriye mahallelerinde dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı çilek seraları sular altında kalarak zarar gördü.

"Fidelerden bu yıl hasat almak imkansız"

Çakallık Mahallesinde çiftçilik yapan çilek üreticisi Bayram Gül, "Geceden bu yana etkili olan yağmurun gündüz de etkisini artırması sonucu çilek seralarımız ve ekili alanlar sular altında kaldı. Yağmurun etkisini azaltması ile seralarımızda sular çekilmeye başladı. Yoksa çilek fideleri sular içindeydi. Çilek fideleri sular altında kaldığı için zararımız çok büyük. Bu fidelerden bu yıl hasat almak imkansız çünkü fideler aşırı su nedeniyle çürüyor" dedi.

İlçede sağanağın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.